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Танцы эпохи Барокко. Лекция - концерт и международная творческая встреча молодых музыкантов

100 ₽
Людмила Князева
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Каждый из молодых артистов исполнит любимые произведения музыки эпохи Барокко, современные произведения (в которых есть ременисцинции или обращения к этой эпохе) и расскажет о себе, о своем творчестве и поделится планами на будущее. Перед мероприятием, а также в конце лекции — концерта зрители смогут задать вопросы артистам и общаться с ними в прямом эфире (через ZOOM). Будет проведен зрительский конкурс, и зритель- победитель получит приз от наших спонсоров. Музыка будет звучать как вставные номера в контексте лекции Людмилы Юрьевны Князевой на тему "Танцы эпохи Барокко". Для Вас выступят: Бекки Б. (США, Иллинойс), Линда М. (Женева, Швейцария), учащиеся ДМШ, музыкальных колледжей и ВУЗов России и Зарубежья, композитор Людмила Князева.

Искусство и культура

Представим наших участников:

1. Людмила Князева — композитор, член Союза Композиторов, Лауреат международных конкурсов, официальный артист VG MUSIC LABEL (Чикаго).

В нашем мероприятии выступит как автор сценария и ведущая.


 

Страница Людмилы Князевой на Спотифай

2. Линда Мэйджор — студентка фортепианного факультета Женевской Консерватории

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Через 62 дня
10 января 2021 19:00–20:15
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