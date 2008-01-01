Представим наших участников:
1. Людмила Князева — композитор, член Союза Композиторов, Лауреат международных конкурсов, официальный артист VG MUSIC LABEL (Чикаго).
В нашем мероприятии выступит как автор сценария и ведущая.
Страница Людмилы Князевой на Спотифай
2. Линда Мэйджор — студентка фортепианного факультета Женевской Консерватории
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