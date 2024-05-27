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Концерт новой классической музыки. Авторский вечер композитора Людмилы Князевой
Людмила Князева
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В День Ангела православного композитора и регента Людмилы Князевой состоится авторский концерт в зале "Святодуховский" Александро-Невской Лавры. Великолепные исполнители, красивейший старинный зал с хорошей акустикой доставят Вам огромное удовольствие и много положительных эмоций.

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29 сентября — День ангела у всех женщин и девочек по имени Людмила.

В День именин — песнопение "Многая лета!"

Послушайте Многолетие (Новгородский и Московский напевы) в исполнении хора п/у Людмилы Князевой.

 


 

Вокальная группа АКАПЕЛЛА

АКАПЕЛЛА — это ансамбль молодых девушек (в составе семь человек), каждая из которых расскажет историю о любви в своей песне.
    Артисты ансамбля – молодые и красивые девушки, в возрасте от 19 до 25 лет, покоряют своим актерскими данными, музыкальностью и мастерством, ведь, не смотря на свою молодость, все они – уже «ветераны» сцены.
   Они — участники и призеры телевизионных программ «Голос», «Новая Звезда», Всероссийских и Международных конкурсов. Вы увидите их сольные выступления, а также многоголосные ансамбли и чисто инструментальные композиции с электро скрипкой и клавишами.

Наш проект - концерт известного композитора Людмилы Князевой, члена Союза Композиторов России. лауреата международных конкурсов.



на фото:  Мария Ходина, и Людмила Князева

Людмила Князева  — композитор, член Союза композиторов, лауреат международных конкурсов, участник международных музыкальных фестивалей.
В октябре 2006 года Людмила Князева приняла участие в международной выставке Buchmesse во Франкфурте, где были представлены ее авторские работы в области музыки, литературы, театра и документальных фильмов.
Людмила Князева активно ведет концертную и музыкально-просветительскую деятельность.Только за последние годы она дала около 8 авторских концертов и приняла участие в 12 сборных концертах
В 2023 -м году Людмила приняла участие в международном композиторском конкурсе Winter reise со своим произведением "Трио для скрипки, виолончели и фортепиано" и завоевала звание лауреата (тетья премия).
С момента первого исполнения это произведение уже прочно вошло в репертуар российских концертитующих фортепианых трио и звучит постоянно на разных сценах нашей страны.
Произведения Людмилы Князевой исполняются в концертах различными солистами и коллективами как в России, так и за рубежом. Длительная творческая дружба и сотрудничество связывает Людмилу.Князеву с такими исполнителями как Мария Ходина (известная скрипачка, исполнительница произведений современных авторов), инструментальный ансамбль «Двадцатый век». лауреаты мехдународных конкурсов, пианисты ансамбля "Петродуэт", симфонический оркестр Калининградской филармонии (гл. дирижер — Михаил Кархофф) и др.
Людмила Князева приняла участие в организации и проведении Всероссийского и Международного проектов для молодежи; «Песня собирает друзей» и «Музыка и танцы эпохи барокко".

Мария Ходина.
Скрипачка, выдающийся исполнитель современной музыки. Мария Ходина известна как организатор и руководитель ансамбля "Двадцатый век", который с успехом принимал участие в большинстве фестивалей и концертов современной академической музыки.

Надежда Гребенникова
Виолончелистка. Лауреат международных конкурсов, солистка ансамбля "Двадцатый век"


на фото: Вокальная группа АКАПЕЛЛА, фортепианное трио в составе: Мария Ходина, Надежда Гребенникова, Людмила Князева на творческой встрече — концерте в гостиной Храма патриарха Ермогена. Вручение благодарственного письма артистам и композитору.

ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ мы организуем тур Москва — Петербург-Москва с экскурсионной программой со Александро-Невской Лавре, посещением Храма св. Иоанна Кронштадского и нашего концерта. 

Подробнее о туре:

Ссылка. Подробнее о поездке

Духовные канты, величание св. Людмиле и подарок именинницам  

А также — авторские произведения известного православного композитора Людмилы Князевой.

 

СМИ о нас:

газета "Музыкальный клондайк"
 Восхождение на Арарат: беседа Главного редактора Радио "Радонеж" Н. Бульчука с композитором и педагогом Людмилой Юрьевной Князевой. В программе Т. Ф. Самборской "Музей регентско-певческой культуры".27.05.2024 19:00     https://radonezh.ru/radio/2024/05/2...
Параскево-Пятницкое благочиние. Новости. Статья о прошедшем авторском концерте Людмилы Князевой 
 
наш сайт:
 
Более подробное описание размещено в группе ВК "Ноты. Концертный и педагогический репертуар.ссылка
 
Внимание!
Предварительная продажа билетов на этот концерт в зал «Святодуховский» от 350р закроется 03.07.2024
Далее — цена на билет будет возрастать на 59 процентов каждые 2 недели.
Спешите приобрести билеты по выгодным цен 
 
и еще:
Очень просим Вас поддержать наш проект на крауд платформе "Планета"
Ссылка на проект: https://planeta.ru/campaigns/214176
 
Заранее СПАСИБО!
Дай Бог Вам счастья, здоровья, хорошего настроения, мира и любви!
 
Вы можете связаться с нами по всем вопросам, написав нам на имейл
radezky@ya.ru

 

 

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Через 80 дней
29 сентября, начало в 19:00
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Санкт-Петербург
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