29 сентября — День ангела у всех женщин и девочек по имени Людмила.

В День именин — песнопение "Многая лета!"

Послушайте Многолетие (Новгородский и Московский напевы) в исполнении хора п/у Людмилы Князевой.





Вокальная группа АКАПЕЛЛА

АКАПЕЛЛА — это ансамбль молодых девушек (в составе семь человек), каждая из которых расскажет историю о любви в своей песне.

Артисты ансамбля – молодые и красивые девушки, в возрасте от 19 до 25 лет, покоряют своим актерскими данными, музыкальностью и мастерством, ведь, не смотря на свою молодость, все они – уже «ветераны» сцены.

Они — участники и призеры телевизионных программ «Голос», «Новая Звезда», Всероссийских и Международных конкурсов. Вы увидите их сольные выступления, а также многоголосные ансамбли и чисто инструментальные композиции с электро скрипкой и клавишами.

Наш проект - концерт известного композитора Людмилы Князевой, члена Союза Композиторов России. лауреата международных конкурсов.





на фото: Мария Ходина, и Людмила Князева

Людмила Князева — композитор, член Союза композиторов, лауреат международных конкурсов, участник международных музыкальных фестивалей.

В октябре 2006 года Людмила Князева приняла участие в международной выставке Buchmesse во Франкфурте, где были представлены ее авторские работы в области музыки, литературы, театра и документальных фильмов.

Людмила Князева активно ведет концертную и музыкально-просветительскую деятельность.Только за последние годы она дала около 8 авторских концертов и приняла участие в 12 сборных концертах

В 2023 -м году Людмила приняла участие в международном композиторском конкурсе Winter reise со своим произведением "Трио для скрипки, виолончели и фортепиано" и завоевала звание лауреата (тетья премия).

С момента первого исполнения это произведение уже прочно вошло в репертуар российских концертитующих фортепианых трио и звучит постоянно на разных сценах нашей страны.

Произведения Людмилы Князевой исполняются в концертах различными солистами и коллективами как в России, так и за рубежом. Длительная творческая дружба и сотрудничество связывает Людмилу.Князеву с такими исполнителями как Мария Ходина (известная скрипачка, исполнительница произведений современных авторов), инструментальный ансамбль «Двадцатый век». лауреаты мехдународных конкурсов, пианисты ансамбля "Петродуэт", симфонический оркестр Калининградской филармонии (гл. дирижер — Михаил Кархофф) и др.

Людмила Князева приняла участие в организации и проведении Всероссийского и Международного проектов для молодежи; «Песня собирает друзей» и «Музыка и танцы эпохи барокко".

Мария Ходина.

Скрипачка, выдающийся исполнитель современной музыки. Мария Ходина известна как организатор и руководитель ансамбля "Двадцатый век", который с успехом принимал участие в большинстве фестивалей и концертов современной академической музыки.

Надежда Гребенникова

Виолончелистка. Лауреат международных конкурсов, солистка ансамбля "Двадцатый век"



на фото: Вокальная группа АКАПЕЛЛА, фортепианное трио в составе: Мария Ходина, Надежда Гребенникова, Людмила Князева на творческой встрече — концерте в гостиной Храма патриарха Ермогена. Вручение благодарственного письма артистам и композитору.

ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ мы организуем тур Москва — Петербург-Москва с экскурсионной программой со Александро-Невской Лавре, посещением Храма св. Иоанна Кронштадского и нашего концерта.

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Духовные канты, величание св. Людмиле и подарок именинницам

А также — авторские произведения известного православного композитора Людмилы Князевой.

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