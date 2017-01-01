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Арт-туристическая поездка Москва-Петербург-Москва
Людмила Князева
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Трехдневная экскурсионная программа. Посещение главных достопримечательностей Петербурга. Вечером — концерт неоклассической музыки в зале "Святодуховский"

Экскурсии и путешествия 16+

29.09. Выезд автобусом из Москвы.

Остановка, обед и отдых в Твери.

29.09 вечер — в Петербурге. Засаление в гостинице и ужин. Вечерняя прогулка, экскурсия по Александро-Невской Лавре.


 

30.09 — Утро.Завтрак.

Автобусная экскурсия. Посещение главных достопримечательностей Петербурга.

Обед.

Свободное время. Прогука по городу.

Вечер.

Посещение концерта неоклассической музыки. 

Вокальная группа АКАПЕЛЛА. творческий вечер композиора Людмилы Князевой.

Подробнее о концерте:

Страница описания концерта


 

31.09 — Возвращение в Москву.

Стоимость тура 7000 (семь тысяч) рублей.

Для оформления поездки 

.Запишитесь по телефону) вотсапу) +7 926 5254744

 

 

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Через 79 дней
28 сентября 10:23 — 30 сентября 12:23
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Москва
Москва,Брюсов пер. 8/10
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