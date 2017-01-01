29.09. Выезд автобусом из Москвы.
Остановка, обед и отдых в Твери.
29.09 вечер — в Петербурге. Засаление в гостинице и ужин. Вечерняя прогулка, экскурсия по Александро-Невской Лавре.
30.09 — Утро.Завтрак.
Автобусная экскурсия. Посещение главных достопримечательностей Петербурга.
Обед.
Свободное время. Прогука по городу.
Вечер.
Посещение концерта неоклассической музыки.
Вокальная группа АКАПЕЛЛА. творческий вечер композиора Людмилы Князевой.
Подробнее о концерте:
31.09 — Возвращение в Москву.
Стоимость тура 7000 (семь тысяч) рублей.
Для оформления поездки
.Запишитесь по телефону) вотсапу) +7 926 5254744
Напоминаем, что для того чтобы восстановить билет или сделать возврат организатору можно не писать.
Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем личном кабинете.